Dragusin sempre più centrale per la Fiorentina

Redazione VN
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Paolo Vanoli ha continuato a dare fiducia a Radu Drăgușin anche nelle settimane più difficili della Fiorentina. La continuità ha permesso al centrale romeno di ritrovare ritmo e automatismi dopo la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, rimediata nel gennaio 2025. L’infortunio lo aveva tenuto fuori quasi un anno e limitato a dieci presenze nell’ultima stagione al Tottenham.

Un altro segnale di fiducia è arrivato dalla Romania, che lo ha convocato per le partite di Nations League contro Polonia e Bosnia. Nella vittoria per 2-1 di sabato, Drăgușin è stato ammonito dopo appena due minuti, ma ha poi chiuso la gara tra i migliori in campo. Dopo il secondo impegno con la nazionale rientrerà a Firenze per preparare la trasferta di Monza.

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Vanoli conta su di lui per migliorare la tenuta difensiva in vista della ripresa. La Fiorentina ha infatti incassato almeno due gol in cinque delle ultime sei partite, arrivando a subirne tre contro il Como. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

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