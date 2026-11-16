Paolo Vanoli ha continuato a dare fiducia a Radu Drăgușin anche nelle settimane più difficili della Fiorentina. La continuità ha permesso al centrale romeno di ritrovare ritmo e automatismi dopo la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, rimediata nel gennaio 2025. L’infortunio lo aveva tenuto fuori quasi un anno e limitato a dieci presenze nell’ultima stagione al Tottenham.

Un altro segnale di fiducia è arrivato dalla Romania, che lo ha convocato per le partite di Nations League contro Polonia e Bosnia. Nella vittoria per 2-1 di sabato, Drăgușin è stato ammonito dopo appena due minuti, ma ha poi chiuso la gara tra i migliori in campo. Dopo il secondo impegno con la nazionale rientrerà a Firenze per preparare la trasferta di Monza.

Vanoli conta su di lui per migliorare la tenuta difensiva in vista della ripresa. La Fiorentina ha infatti incassato almeno due gol in cinque delle ultime sei partite, arrivando a subirne tre contro il Como. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.