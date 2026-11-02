VIDEO - Fabregas: "Kean non era rotto, vi spiego cos'è successo"

Vanoli chiede agli attaccanti di partecipare maggiormente al gioco della squadra e di attaccare con più decisione la porta, convinto che così arriveranno anche i gol. Il ritorno al Mapei richiama il 3-1 subito un anno fa, uno dei momenti peggiori della scorsa stagione, ma il tecnico invita a concentrarsi sul presente: contro il Sassuolo serviranno carattere e determinazione per conquistare il risultato, anche senza brillare sul piano estetico. Una partita che considera particolarmente importante.

Anche Alberto Aquilani, ex allenatore delle giovanili viola e con una panchina meno stabile rispetto a quella di Vanoli, cerca una svolta. Il tecnico neroverde riconosce la fragilità della propria squadra, reduce da una sconfitta pesante che si aggiunge agli ultimi risultati negativi, e chiede di comprendere il momento per crescere. Senza lo squalificato Thorstvedt, a lungo cercato dalla Fiorentina in estate, dovrebbe affidarsi al rientro da titolare di Matic e all’esperienza di Berardi.

La Fiorentina dovrebbe invece riproporre l’undici dell’ultima partita, con la difesa ancora in emergenza per le assenze di Pongracic e Ranieri e Pellegrino favorito su Beto al centro dell’attacco. In una sfida nella quale entrambi gli allenatori cercano il rilancio, un ruolo decisivo potrebbe spettare ai mancini di maggiore talento: Berardi per il Sassuolo e Mastantuono per i viola. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.