Fiorentina-Napoli e poi in volo verso gli Stati Uniti. Giuseppe Commisso, insieme alla madre Catherine, oggi sarà presente in tribuna autorità per assistere alla partita e domani è pronto a tornare negli Usa.

Il presidente ha trascorso in Italia più di un mese che è stato particolarmente intenso, durante il quale ha festeggiato il Centenario del club, ha ritirato premi in città, (fra cui il Pegaso e il Fiorino d'oro) e soprattutto si è fatto travolgere dall'affetto della gente.

Ha guardato dagli spalti tutti gli impegni ufficiali della squadra da inizio stagione e ha visto alternarsi in panchina Grosso e Vanoli. A dirigenti e squadra ha già promesso che tornerà presto a Firenze, ora però vorrebbe salutare con una vittoria al Franchi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.