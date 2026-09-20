A dirigenti e squadra ha già promesso che tornerà presto a Firenze

Redazione VN
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI PARTITA SEDICESIMI DI FINALE DI COPPA ITALIA FIORENTINA VS PISA

VIDEO - Roma-Inter e Fiorentina-Napoli, le migliori quote della 5ª giornata

Fiorentina-Napoli e poi in volo verso gli Stati Uniti. Giuseppe Commisso, insieme alla madre Catherine, oggi sarà presente in tribuna autorità per assistere alla partita e domani è pronto a tornare negli Usa.

Il presidente ha trascorso in Italia più di un mese che è stato particolarmente intenso, durante il quale ha festeggiato il Centenario del club, ha ritirato premi in città, (fra cui il Pegaso e il Fiorino d'oro) e soprattutto si è fatto travolgere dall'affetto della gente.

Ha guardato dagli spalti tutti gli impegni ufficiali della squadra da inizio stagione e ha visto alternarsi in panchina Grosso e Vanoli. A dirigenti e squadra ha già promesso che tornerà presto a Firenze, ora però vorrebbe salutare con una vittoria al Franchi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI COPPA ITALIA FIORENTINA VS PISA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti