Nove giornate, cinque punti. La Fiorentina continua a viaggiare a braccetto con Udinese e Parma al penultimo posto in classifica e lunedì affronta il Sassuolo in trasferta, reduce tra tre sconfitte consecutive.

Per Vanoli è una partita assolutamente da vincere, ma lo era anche questa contro l'Atalanta, invece deve accontentarsi di un pareggio, il secondo della sua gestione dopo quello col Napoli. «Il rimpianto è non aver vinto una partita che abbiamo giocato bene — spiega il tecnico viola - Purtroppo abbiamo ancora dei blackout che paghiamo a caro prezzo, non possiamo prendere gol in maniera così facile. Siamo stati bravi a recuperare, ma dobbiamo essere più furbi e cattivi».

Il tecnico della Fiorentina, poi, si sofferma su due scelte che hanno sorpreso un po' tutti, una fatta all'inizio e una a metà partita: «Sono contento di Joao Mario, finora l'avevo preso poco in considerazione ma si è sempre allenato forte e appena ha avuto l'opportunità di farsi vedere l'ha sfruttata. Meglio lui o Valdepenas? Lo spagnolo è forte e giovane, Joao Mario ha anche esperienza». Lo scrive la Gazzetta dello Sport.