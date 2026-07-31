È iniziata a una velocità impressionante l’avventura di Víctor Valdepenas con la Fiorentina. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il giovane difensore spagnolo ha vissuto giorni frenetici: dopo aver salutato il Real Madrid, nel giro di poco più di 24 ore è arrivato a Firenze per visite mediche e firma, prima di ripartire immediatamente verso il ritiro viola in Inghilterra, dove ha raggiunto i nuovi compagni.

E il destino gli ha riservato subito un incrocio speciale. La Fiorentina volerà infatti in Austria per affrontare in amichevole proprio il Real Madrid, permettendo a Valdepeñas di ritrovare la sua ex squadra a distanza di appena un giorno dall’addio.

Dal Castilla alla prima squadra

Classe 2006, Valdepeñas è considerato uno dei talenti più promettenti del vivaio madridista. Cresciuto nel Real Madrid Castilla, ha coronato il proprio percorso lo scorso 14 dicembre 2025, quando ha esordito da titolare con la prima squadra nella vittoria contro l’Alaves, restando in campo per 78 minuti.

Il Real si tutela: diritto di riacquisto e 50% sulla rivendita

L’operazione, secondo la Gazzetta dello Sport, si è chiusa per una cifra vicina agli 8 milioni di euro, ma il Real Madrid ha inserito due clausole importanti: il 50% sulla futura rivendita e un diritto di riacquisto, una formula simile a quella utilizzata per Nico Paz nel trasferimento al Como.

Un profilo perfetto per la Fiorentina

L’arrivo di Valdepenas si inserisce perfettamente nella linea tracciata dalla dirigenza viola in questa sessione di mercato: investire su giovani di grande prospettiva.

Il difensore spagnolo abbina struttura fisica, progressione e una caratteristica particolarmente apprezzata da Fabio Grosso: la duttilità. Nato come centrale mancino, può infatti ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro, posizione nella quale la Fiorentina aveva bisogno di un rinforzo dopo le partenze di Gosens e Balbo e in attesa del rientro di Fabiano Parisi, previsto non prima di novembre.

Non a caso, proprio da terzino sinistro Xabi Alonso lo aveva fatto debuttare con la prima squadra del Real Madrid.

Esordio immediato contro il Real?

Valdepeñas svolgerà il suo primo allenamento agli ordini di Fabio Grosso e, salvo sorprese, potrebbe già debuttare nell’amichevole contro il Real Madrid.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico viola starebbe pensando di impiegarlo fin da subito sulla corsia sinistra della difesa, ruolo nel quale finora era stato adattato Brescianini per mancanza di alternative.