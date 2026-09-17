VIDEO - Goncalves: "Come nasce Pote. Perché ho scelto Firenze e non l'Arabia"

Mateo Pellegrino rappresenta un “problema” in più per Paolo Vanoli, che al suo ritorno sulla panchina viola aveva scelto Beto come centravanti titolare contro il Venezia. In quella partita, però, la Fiorentina ha danzato a ritmo di tango grazie alla tripletta di Mastantuono e al gol del definitivo 4-2 segnato proprio da Pellegrino.

L’argentino ha trovato la rete con il sinistro anche contro Torino e Pisa, dimostrando di essere un autentico rapace d’area. Non ha ancora mostrato pienamente la sua arma migliore, il colpo di testa, qualità che lo aveva reso un punto fermo dell’attacco del Parma.

Vanoli dovrà ora studiare il modo migliore per rifornire il centravanti, valutando anche l’inversione degli esterni, con Mastantuono a sinistra e Njie a destra. Una soluzione che non verrà sperimentata contro il Napoli, ma sulla quale il tecnico potrà lavorare durante la successiva sosta. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.