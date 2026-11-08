Franco Mastantuono è l’uomo a cui Vanoli si affida per centrare la prima vittoria stagionale in Serie A al Franchi. L’argentino ha firmato entrambi i successi viola in campionato, con la tripletta al Venezia e il mancino del 3-2 nel 4-2 contro il Sassuolo. Dopo quattro punti in due partite, la Fiorentina cerca continuità e vuole allontanarsi dalla zona retrocessione. La Juventus, reduce dalle vittorie contro Napoli e AZ Alkmaar, punta invece al terzo successo consecutivo e a riavvicinarsi al quarto posto. A Firenze è ancora vivo il ricordo del successo allo Stadium alla penultima giornata dello scorso campionato, che complicò la corsa bianconera alla Champions.

Nato ad Azul, in provincia di Buenos Aires, Mastantuono è cresciuto nel River Plate, dove ha debuttato tra i professionisti, prima di passare a 17 anni al Real Madrid per 45 milioni di euro. Dopo una stagione con poco spazio per mettersi in luce, ha scelto Firenze per proseguire la sua crescita. È arrivato in prestito secco, dimostrazione di quanto sia importante per il Real, ed è stato subito titolare con Grosso e poi con Vanoli. In Serie A ha già tentato 38 tiri, secondo solo a Nico Paz (43), ed è terzo per dribbling riusciti (21). Se segnasse contro la Juve, a 19 anni e 86 giorni diventerebbe il terzo più giovane, nell’era dei tre punti a vittoria, a raggiungere quota cinque gol in meno di 15 presenze, dietro a Pato e Martins.

Dall’altra parte c’è il coetaneo Kerim Alajbegovic, nato a Colonia 39 giorni prima di Mastantuono, cresciuto nel Bayer Leverkusen e arrivato alla Juventus dal Salisburgo per 30 milioni. Titolare nelle ultime tre gare, il bosniaco ha segnato al debutto in Europa League e ha sbloccato la sfida con il Napoli con un gran sinistro, pur essendo destro di piede. Guida la Juve per tiri tentati (19) e solo Zhegrova ha centrato più volte la porta (8 contro 7). Con un gol al Franchi diventerebbe il primo straniero della storia bianconera a segnare in due gare consecutive di Serie A prima dei 20 anni. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.