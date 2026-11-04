Il punto sugli infortunati

Redazione VN
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VIDEO - "Ignorante di m****a". In Perù il tecnico è una furia in sala stampa

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Dopo il successo di Reggio Emilia la Fiorentina è tornata in campo al Viola Park per iniziare subito a preparare il posticipo di domenica contro la Juventus. Lavoro di scarico personalizzato per i giocatori impiegati col Sassuolo, allenamento normale per tutti gli altri.

Tra gli infortunati, il difensore Ranieri potrebbe tornare disponibile, mentre il trequartista francese Atta verrà valutato nuovamente oggi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Atta

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