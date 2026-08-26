La Fiorentina deve ancora completare la rosa, come ribadito da Fabio Grosso dopo la partita. Oltre all’eventuale sostituto di Moise Kean, serve un esterno offensivo che permetta al tecnico di passare dall’attuale 4-3-2-1 al 4-3-3.

È definitivamente sfumato Ernest Poku, sul quale si è inserito il Besiktas. Paratici aveva raggiunto un accordo sia con il giocatore sia con il Bayer Leverkusen, senza però chiudere l’operazione.

La dirigenza viola è quindi tornata a valutare Johan Bakayoko del Lipsia e Armand Laurienté del Sassuolo, già seguiti nelle scorse settimane. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.