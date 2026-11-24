Non è cambiato nulla dallo scorso anno
VIDEO VN - Quasi tre mesi di Vanoli non sono bastati: qualcuno faccia qualcosa
La Gazzetta dello Sport analizza così il momento della Fiorentina di Paolo Vanoli:
Per il secondo anno di fila, la Fiorentina non riesce a uscire dalla lotta per non retrocedere. Mercato importante, cambio (e ritorno) in panchina, ma la dimensione rimane la stessa. E allora, le scelte sono di conseguenza drastiche in vista del delicatissimo scontro diretto di domenica prossima a Udine
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