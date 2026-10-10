La Fiorentina dovrebbe confermare il 4-2-3-1 utilizzato contro Venezia e Napoli, che offre maggiore spinta e più soluzioni offensive. Pellegrino sembra aver nuovamente vinto il ballottaggio con Beto, mentre alle sue spalle Gonçalves dovrebbe sostituire l’indisponibile Atta. Il portoghese, autore di quasi 100 gol con lo Sporting Lisbona, ha sfruttato la sosta per lavorare intensamente e avvicinarsi alla condizione ottimale.

A completare l’attacco sono attesi Njie a sinistra e Mastantuono a destra, nonostante l’argentino abbia svolto soltanto l’allenamento di ieri, dopo il lavoro di scarico di giovedì. Vanoli ha spiegato: «Franco è un ragazzo giovane, che recupera velocemente dalle fatiche. Con lui abbiamo portato avanti un percorso di recupero dettagliato dopo gli impegni con la nazionale e mi ha impressionato per come è stato ligio al dovere».

Mastantuono vuole proseguire il suo momento positivo dopo la convocazione e il primo gol con l’Argentina, dove molti lo indicano già come possibile erede di Messi. A motivarlo potrebbe contribuire anche il legame tra il Genoa e il Boca Juniors, rivale del suo ex River Plate e squadra nella quale ha giocato De Rossi. Il quarto gol stagionale sarebbe prezioso per Vanoli, che tiene pronta l’alternativa Gnonto, utilizzabile su entrambe le fasce e capace di garantire maggiore copertura. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.