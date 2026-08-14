La prima volta di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina sarà sotto lo sguardo attento di Giuseppe e Catherine Commisso, appena sbarcati a Firenze. Il match di Coppa Italia contro il Benevento è una sorta di prova generale in vista del debutto in campionato, in programma lunedì 24 all'Olimpico. L'ultima trasferta a Roma è stata tutt'altro che una festa: una sonora sconfitta per 4-0 contro i giallorossi, anche se la salvezza non è stata compromessa.

Era un'altra Viola, con un altro allenatore e una rosa molto diversa. A due settimane dalla fine del mercato la Fiorentina è la squadra che più ha cambiato pelle, con nove acquisti. L'ultimo è l'attaccante Mateo Pellegrino, ufficiale da ieri, preso dal Parma per 22,5 milioni più 2,5 di bonus. Stasera l'argentino non ci sarà per questioni di transfer, ma tutti gli altri sì.

Gli occhi dei presenti (venduti 14 mila biglietti) cercheranno soprattutto Franco Mastantuono, fantasista arrivato dal Real Madrid, pezzo pregiato del mercato. Probabile che non giochi dall'inizio essendo arrivato una settimana fa, più facile che Grosso gli conceda uno spezzone di partita. Moise Kean invece partirà titolare, simbolo della continuità in mezzo a tante novità. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.