In difesa Vanoli punta sulla coppia Dragusin-Ranieri, un destro e un mancino, con Viery momentaneamente adattato a sinistra. Valdepeñas, però, scalpita e garantisce maggiore spinta: nel progetto di una Fiorentina più offensiva, capace di produrre cross per la testa di Pellegrino o Beto, lo spagnolo viene indicato come un candidato a un posto fisso.

A destra Alex Jimenez ha convinto più di Joao Mario, mentre Dodô sembra ormai fuori dai radar. Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2027, non ci sono progressi sul rinnovo e, secondo l’articolo, vuole lasciare Firenze a parametro zero.

In attacco, sulla destra, la certezza resta Franco Mastantuono, tornato ieri ad allenarsi al Viola Park dopo gli impegni con l’Argentina: nonostante il fuso orario da smaltire, rimane in prima fila per una maglia da titolare. A sinistra il ballottaggio è tra Alieu Njie e Wilfried Gnonto, utilizzabile anche da sotto punta nel 4-2-3-1. Dopo un mese di lavoro intenso nel mondo viola, Marassi sarà un primo test significativo per Vanoli, con la Fiorentina intenzionata a ripartire bene e risalire in Serie A. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.