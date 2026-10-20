La Fiorentina pretende delle spiegazioni

Redazione VN
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La Gazzetta dello Sport ha riportato la posizione di Orsato e dell'AIA dopo l'arbitraggio di Di Bello in Fiorentina-Como:

La Fiorentina ha inviato ieri alla Lega Serie A una richiesta di spiegazioni per ciò che è accaduto nella gara di domenica contro il Como e in particolare l'occasione del fallo di Milla su Gonçalves a centrocampo (e davanti agli occhi dell'arbitro Di Bello) nella stessa azione che ha poi portato al gol di Liberali. Il club ha chiesto anche immagini precise inerenti al fuorigioco (il SAOT in quel momento non funzionava: sono state utilizzate le linee pre-SAOT) sul gol annullato a Pongracic. Una cosa è certa: anche ai vertici arbitrali l'arbitraggio di Di Bello non è piaciuto.
ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27

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