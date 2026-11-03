Finché la Fiorentina mantiene ritmi bassi e insiste sul fraseggio orizzontale, Matic controlla il gioco. I viola riescono però a riorganizzarsi e a pareggiare poco prima dell’intervallo: Njie trova Pellegrino con una grande giocata e il centravanti si libera di Candé, controlla e conclude in porta.

Nella ripresa Aquilani inserisce Bakola al posto dell’ammonito Sulemana, ma dopo cinque minuti la Fiorentina passa in vantaggio ancora dalla sinistra: Brescianini innesca Njie, che converge al centro e con il destro trova il palo lontano, lasciando immobile Turati. Il tecnico neroverde risponde passando al 4-2-3-1, aggiungendo Bowie in attacco e arretrando Esposito: una riorganizzazione che porta al pareggio del Sassuolo.

Vanoli inserisce inizialmente Oulai e Gnonto, ma la svolta arriva con Gonçalves e il passaggio al 4-2-3-1. Il portoghese serve l’assist a Mastantuono, spostato dalla fascia destra alla trequarti, che firma il nuovo vantaggio. Valdepenas chiude poi la partita nel recupero: la scintilla cercata dall’allenatore arriva dai giovani, con tre delle quattro reti viola segnate da giocatori sotto i 22 anni. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.