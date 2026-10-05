Franco Mastantuono ha segnato il primo gol con l’Argentina al Monumental, lo stadio del River Plate dove aveva debuttato quasi due anni e mezzo fa. Nella notte tra sabato e domenica, l’Albiceleste ha battuto 7-0 l’Under 23 del Burkina Faso: entrato nella ripresa, il talento di Azul ha trasformato un assist di Lautaro Martinez nella rete del momentaneo 6-0.

Una soddisfazione che gli permette di ricaricarsi durante la lunga sosta per le Nazionali, destinata però a concludersi a ridosso della sfida contro il Genoa. Mastantuono dovrebbe allenarsi al Viola Park soltanto venerdì, alla vigilia della trasferta di Marassi, con pochissimo tempo per preparare la partita insieme ai compagni.

La Fiorentina spera che l’entusiasmo per il primo centro in Nazionale possa aiutarlo a superare le difficoltà del rientro tardivo. Finora i viola hanno ottenuto una sola vittoria in Serie A, conquistata proprio grazie a una tripletta di Franco, già decisivo nell’avvio di stagione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.