Christ Inao Oulai deve ancora adattarsi ai ritmi della Serie A. La tendenza a trattenere il pallone o a palleggiare in zone rischiose potrebbe costare cara alla Fiorentina, soprattutto quando il risultato è in bilico. Per questo, al momento, è difficile immaginarlo titolare nelle partite più delicate.

Il club non ha fretta di modificare gli equilibri della squadra. Vanoli vorrebbe però vedere in Oulai una maggiore attenzione nella gestione del pallone, oltre alle qualità che lo hanno portato a paragonarlo a Kanté, allenato dal tecnico quando era vice al Chelsea.

Il rientro di Oulai a Firenze è previsto per il 4 ottobre, dopo gli impegni della Costa d’Avorio contro Somalia e Camerun. Il giovane centrocampista ha già conquistato i compagni con la sua allegria; ora dovrà dimostrare sul campo di poter ripetere in Serie A quanto fatto al Trabzonspor e guadagnarsi un posto da titolare. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.