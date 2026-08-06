Un anno fa Roberto Piccoli arrivava a Firenze con il pesante fardello dei 25 milioni di euro versati al Cagliari per acquistare il suo cartellino. Un anno dopo il suo futuro è molto meno definito: la prima stagione con la Fiorentina è stata tutt'altro che un successo, complice anche la complicata stagione della Viola.

Perciò a una manciata di giorni dalla chiusura del mercato tutto può ancora succedere, anche se il giocatore ha sempre dato la sua priorità alla Viola. L'attaccante scuola Atalanta sa dall'inizio dell'estate che il suo futuro è in bilico è strettamente legato a quello di Moise Kean. Negli ultimi giorni il club dei Commisso ha fatto sapere di non voler lasciar partire il centravanti azzurro quest'estate e questo mette ancora più a rischio Piccoli, che finora ha fatto bene nelle amichevoli, impressionando positivamente il nuovo tecnico Fabio Grosso.

Sulle tracce di Piccoli ci sono la Lazio - che lo corteggia da tempo ma ha grandi limitazioni sul mercato - e ora pure il Genoa. Per la Fiorentina è stato un investimento importante e non vuole fare una minusvalenza: difficile che qualcuno si presenti con 20 milioni, perciò la soluzione potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto, anche per dare a Piccoli la possibilità di giocare con continuità. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.