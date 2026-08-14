Non solo mercato, c'è una competizione da onorare, un torneo che consente di vincere un trofeo e che la Fiorentina non vuole trascurare, anche se la priorità è la Serie A. «C'è emozione per l'esordio. Firenze è una piazza unica, c'è una passione sfrenata e molta energia. Per me questo è un punto d'arrivo, sono orgoglioso di essere in questa società».

Poi sui due volti da copertina, Kean e Mastantuono: «Moise sta bene, come tutti è voglioso e lavora bene. Ci facciamo tanto affidamento, ha energia e qualità. Franco è arrivato qualche giorno fa, è giovanissimo ma sappiamo che ha potenzialità enormi». Grosso dovrebbe affidarsi al 4-3-2-1 provato nelle ultime amichevoli: da verificare le condizioni di Atta, che ha avuto un piccolo stop qualche giorno fa, mentre Mandragora è out per problemi alla schiena (recupererà in un paio di giorni).

La difesa potrebbe essere tutta nuova, con Joao Mario e Valdepenas sulle fasce e Dragusin e Viery centrali, in mezzo Fagioli e Oulai potrebbero alternarsi mentre sulla trequarti Atta (a meno di forfait) sarà affiancato da Gudmundsson, con Mastantuono pronto a subentrare. «Giochiamo una partita da dentro o fuori ma è nelle difficoltà che si costruisce la mentalità": ha chiosato Grosso. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.