C'è sempre Thorstvest nei pensieri della Fiorentina perché il centrocampista è stato uno dei pupilli di Grosso al Sassuolo e ha già dato da tempo il benestare al trasferimento in riva all'Arno.

Il problema rimane l'accordo con i neroverdi che lo valutano sui 10-15 milioni nonostante sia in scadenza nel giugno del 2027. I viola ora potrebbero però provare il vero affondo visto che hanno ceduto Giovanni Fabbian in prestito al Parma facendo spazio e liberando un posto nell'affollato centrocampo che era una delle condizioni necessarie prima dell'assalto definitivo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.