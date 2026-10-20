Gonçalves è arrivato alla Fiorentina a fine mercato in prestito oneroso da 2,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 22,5 milioni. Il riscatto può diventare obbligatorio in caso di qualificazione alla Champions League e raggiungimento del 60% delle presenze stagionali.

Il portoghese, schierato per la prima volta da titolare contro il Como, è ancora indietro fisicamente perché non ha svolto la preparazione con lo Sporting. Serviranno tempo e pazienza, ma la dirigenza resta convinta delle proprie scelte e fiduciosa che la qualità emergerà alla distanza.

Nel frattempo Vanoli dovrà dare alla squadra un’identità precisa, fondamentale per uscire dalla crisi. Una serie di risultati positivi aiuterebbe anche a recuperare fiducia e autostima, indispensabili per affrontare il momento difficile. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.