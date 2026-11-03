Il terzino destro è stato beffato per ben 2 volte da Laurienté
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La partita si accende soltanto dopo l’1-0 del Sassuolo: fino a quel momento prevalgono ritmi bassi, errori e prudenza, senza tiri in porta. Aquilani e Vanoli schierano entrambi il 4-3-3, interpretandolo però in maniera molto diversa.
Il Sassuolo punta sulla velocità del tridente Berardi-Sebastiano Esposito-Laurienté e sulle verticalizzazioni, cercando di raggiungere la porta con pochi tocchi. Il vantaggio arriva proprio così, al primo tiro nello specchio: dopo un errore di Fagioli, Berardi serve Esposito, che lancia Laurienté alle spalle di Jimenez. Berardi, protagonista dell’azione, cala poi vistosamente nella ripresa.
La giocata risponde a un preciso piano di Aquilani: sfruttare la rapidità di Laurienté per sorprendere Jimenez, in difficoltà in copertura, e approfittare del cattivo posizionamento viola. Anche il secondo gol neroverde nasce nella ripresa con la stessa dinamica, con il francese ancora capace di sorprendere il terzino della Fiorentina. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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