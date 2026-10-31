La classifica piange, ma qualcosa in campo si inizia a vedere

Redazione VN
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI COPPA ITALIA FIORENTINA VS PISA

Focus VN - Goncalves arranca: le condizioni per un riscatto ad oggi improbabile

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La Gazzetta dello Sport analizza la prestazione della Fiorentina contro l'Atalanta di Sarri:

Una prima volta per due. Alieu Njie e Joao Mario hanno scelto la stessa serata per festeggiare la rete numero uno in Serie A in maglia viola: prima la zuccata dell'esterno svedese e poi il tiro da fuori (deviato) del portoghese di proprietà della Juventus hanno fissato il risultato sul 2-2 contro l'Atalanta, scappata via due volte e due volte riacciuffata da una Fiorentina che non ha mai smesso di crederci. La classifica fa ancora paura (5 punti e terzultima posizione) i gol subiti (21) restano un problema da risolvere in fretta però ci sono segnali di vita sul pianeta viola. Segnali che arrivano soprattutto dalla fascia sinistra, da dove giovedì sera sono partite tutte e due le azioni risolutive. Una novità, visto che fino a questo momento la corsia più produttiva era stata la destra, dove si muovono solitamente Jimenez e Mastantuono.
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS ATALANTA

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