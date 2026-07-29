La Lazio fa sul serio per Giovanni Fabbian della Fiorentina: il trequartista è il preferito di Gattuso
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In casa Lazio sono tanti i nomi monitorati per il ruolo di trequartista, ma nelle ultime ore si sta facendo largo una candidatura in particolare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il nome che piace maggiormente è quello di Giovanni Fabbian della Fiorentina.
Il preferito di GattusoLa Lazio lo ha inseguito già in passato, quando giocava con il Bologna, ma adesso può davvero trasferirsi a Formello. La società viola è disposta a cederlo in prestito con diritto ma senza obbligo di riscatto, oltre al fatto che è un profilo che piace a Gattuso. Lo ritiene più funzionale al tipo di progetto che ha in mente rispetto ad altri elementi accostati alla Lazio negli ultimi giorni (come l'altro viola Brescianini e il milanista Musah). Giocatori, questi ultimi, che in ogni caso al tecnico non dispiacciono, anche perché estremamente duttili. Ma lui preferirebbe un trequartista di ruolo, come Fabbian appunto.
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