Un 4,5 per l'argentino
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La Gazzetta dello Sport valuta 4,5 la prova di Franco Mastantuono contro l'Inter. Ecco il commento alla prestazione:
Tutto qui Mastantuono? Sicuramente la fascia non è il suo forte, però, esclusa una punizione, non crea, non salta luomo, non fugge, non riparte, non...
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