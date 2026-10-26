Un 4,5 per l'argentino

Redazione VN
MILANO STADIO SAN SIRO SERIE A INTER VS FIORENTINA

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La Gazzetta dello Sport valuta 4,5 la prova di Franco Mastantuono contro l'Inter. Ecco il commento alla prestazione:

Tutto qui Mastantuono? Sicuramente la fascia non è il suo forte, però, esclusa una punizione, non crea, non salta luomo, non fugge, non riparte, non...

FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

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