Contro l’Atalanta Vanoli ha schierato Joao Mario titolare per la prima volta nella sua gestione, dopo quattro panchine consecutive e appena sette minuti giocati contro l’Inter. Il portoghese è tornato sulla fascia sinistra, già occupata all’esordio in campionato contro la Roma, offrendo un contributo positivo in attacco e trovando il gol grazie a un destro deviato da Obric, su passaggio di Njie. Restano però gli errori difensivi: un passaggio rischioso nell’azione del primo vantaggio nerazzurro e la distanza eccessiva da Zalewski in occasione dell’altra rete atalantina.

Njie, confermato dall’inizio per la terza partita consecutiva, ha ripagato la fiducia dell’allenatore segnando di testa sul cross di Jimenez, dopo uno scambio con lo spagnolo. Un gol accompagnato da un’esultanza liberatoria: lo svedese aveva segnato in precedenza soltanto in Coppa Italia contro il Pisa e si è così sbloccato anche in campionato.

�Non è il risultato che volevamo. Noi e voi tifosi meritiamo di più», ha scritto Njie sui social. Il pubblico ha sostenuto la squadra con cori e bandierine: un accompagnamento prezioso per una Fiorentina giovane, ancora in fase di maturazione e alla ricerca di meccanismi più solidi, soprattutto sulla corsia sinistra. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.