Gazzetta dubbiosa: “Pioli naviga nel buio, materiale a disposizione non eccelso”

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Stefano Pioli e la Fiorentina

Redazione VN 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 06:34)

Non era facile per la Fiorentina dare un senso a questa partita, l'inizio di un'avventura che adesso non trasmette entusiasmo nemmeno al tifoso più caldo, tra avversari improbabili e tanti problemi. La sfida con il debolissimo Sigma Olomouc(ottavo nel campionato della Repubblica Ceca e condizioWato anche da assenze pesanti) vale quella che una volta era la partitella del giovedì, in cui si preparava l'incontro successivo di campionato.

La Conference è un obiettivo importante, probabilmente il principale di questa Fiorentina,ma ieri era proprio impossibile percorrere il primo chilometro della maratona europea immaginando o sognando il rettilineo d'arrivo di Lipsia, sede della finale a fine maggio. Anche l'ambiente non aiutava:ottomila spettatori, una curva chiusa per lavori e l'altra per squalifica.

Insomma, decadentismo più che rinascimento: ci vogliono pazienza e tanto lavoro, anche perché il materiale a disposizione di Pioli non è eccelso e lo stesso allenatore sembra navigare nel buio non avendo individuato una rotta da seguire, come dimostrano i numerosi cambi tattici. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.