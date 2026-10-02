Daniele De Rossi valuta Traoré in vista della sfida contro la Fiorentina a Marassi

Redazione VN
Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2

VIDEO - Kayode: un inizio col botto. Le scelte azzeccate da Mancini

Questa sera il Genoa disputerà un'amichevole contro il Rapid a Bucarest. Una partita che servirà a De Rossi per valutare i progressi di Traoré che deve rientrare in condizione.

L'amichevole servirà dunque per capire se Traoré è pronto ad essere utilizzato a pieno regime anche in campionato. Il tecnico del Genoa darà spazio ai Primavera perché nella testa c'è la partita contro la Fiorentina a Marassi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Parma Calcio v Genoa CFC - Serie A 2026/27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti