Daniele De Rossi valuta Traoré in vista della sfida contro la Fiorentina a Marassi
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Questa sera il Genoa disputerà un'amichevole contro il Rapid a Bucarest. Una partita che servirà a De Rossi per valutare i progressi di Traoré che deve rientrare in condizione.
L'amichevole servirà dunque per capire se Traoré è pronto ad essere utilizzato a pieno regime anche in campionato. Il tecnico del Genoa darà spazio ai Primavera perché nella testa c'è la partita contro la Fiorentina a Marassi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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