Il modulo preferito da Vanoli è il 4-2-3-1, con i quattro esterni chiamati a garantire entrambe le fasi e a fornire quei cross, finora mancati, che potrebbero valorizzare le qualità aeree di Pellegrino. Alle spalle del centravanti possono giocare Atta, quando sarà guarito, Gonçalves o Mastantuono, mentre Oulai ha caratteristiche diverse e al momento appare un’alternativa a Fagioli in mediana, considerando quanto sia difficile rinunciare alla fisicità di Ndour.

Il tecnico deve comunque trovare il modo di valorizzare Oulai, Atta e Gonçalves, giocatori che rappresentano un importante patrimonio tecnico ed economico per la Fiorentina. Il tempo degli esperimenti, però, non è illimitato, come ha ricordato lo stesso Vanoli prima della trasferta di Genova: «La Serie A non aspetta».

Il prossimo avversario sarà il Como, che arriverà a Firenze dopo una sconfitta e un pareggio in campionato e dopo l’impegno in Champions League. Ad attenderlo ci sarà una Fiorentina che ha incassato 14 gol in sei giornate, con una media di 2,33 a partita: sistemare la fase difensiva resta il primo problema da risolvere. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.