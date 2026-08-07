Chissà cosa avrà pensato il tecnico quando ha saputo di Mastantuono
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La parola d'ordine è qualità in ogni reparto, perché Firenze è una città abituata al bello e la Fiorentina deve tornare a far innamorare. Gli uomini ci sono, ora toccherà a Fabio Grosso metterli nelle condizioni migliori per fare bene.
Chissà cosa avrà pensato il tecnico quando ha saputo di Mastantuono, lui che candidamente nella conferenza stampa di presentazione aveva raccontato di aver chiesto a Paratici se davvero Atta avesse accettato la Fiorentina. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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