Vanoli pronto a scendere in campo con il 4-3-3
VIDEO - Le migliori quote di Udinese-Fiorentina e della 13esima giornata
La Gazzetta dello Sport evidenzia l'importanza della sfida di domani tra la Fiorentina e l'Udinese:
Questi gli uomini, poi come dimostra la scelta di andare in ritiro, a Udine conterà più di tutto l'umiltà e l'unità del gruppo, l'atteggiamento e la consapevolezza di una situazione delicata, che può migliorare come farsi definitivamente critica. Vanoli, nel dubbio di una squadra che ha toppato due ripartenze su due dopo le soste, per tremare Ekkelenkamp e compagni, è intenzionato a riproporre un più prudente 4-3-3 con Fagioli più di Oulai al fianco di Ndour e l'amuleto Brescianini sul centro-sinistra. La squadra di Zanetti è staccata 3 punti e l'obiettivo minimo della Viola è quello di mantenerli, per arrivare poi con la giusta determinazione alla sfida interna col Cagliari, per abbattere l'altro tabù incomprensibile di questa stagione, quello dell'assenza di vittorie al Franchi ormai dal 16 aprile scorso. Per Mastantuono e compagni è vietato sbagliare, ancora una volta.
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