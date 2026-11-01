Atta non recupera, pessimismo per Ranieri

Redazione VN
Vanoli Jimenez brova dei fatti

Il baco c’è ma non si trova, è una Fiorentina copia e incolla

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Arthur Atta resta out, ma anche per Luca Ranieri le speranze di recupero sono basse dal momento che il difensore ha continuato a lavorare a parte nella giornata di ieri.

Possibile che venga così confermata in blocco la linea arretrata vista contro l'Atalanta con Jimenez, Dragusin,Viery e Joao Mario. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

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