Atta non recupera, pessimismo per Ranieri
Il baco c’è ma non si trova, è una Fiorentina copia e incolla
Arthur Atta resta out, ma anche per Luca Ranieri le speranze di recupero sono basse dal momento che il difensore ha continuato a lavorare a parte nella giornata di ieri.
Possibile che venga così confermata in blocco la linea arretrata vista contro l'Atalanta con Jimenez, Dragusin,Viery e Joao Mario. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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