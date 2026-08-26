La rivoluzione avviata dalla Fiorentina richiederà inevitabilmente un periodo di transizione. La stagione 2026-2027 è cominciata peggio rispetto a quella precedente: al pareggio ottenuto da Stefano Pioli a Cagliari ha fatto seguito il pesante 4-0 incassato dalla squadra di Fabio Grosso contro la Roma.

La sconfitta dell’Olimpico ha evidenziato le prime difficoltà di un progetto costruito sul lungo periodo. L’entusiasmo dei tifosi per i nove nuovi acquisti aveva alimentato ambizioni europee, mentre la dirigenza aveva sempre invitato alla pazienza e all’equilibrio, consapevole che una ricostruzione così profonda avrebbe richiesto tempo.

Nonostante la grande amarezza, al Viola Park non sono scattati allarmismi. Grosso, reduce da una sola stagione in Serie A con il Sassuolo, dovrà abituarsi alle maggiori pressioni e aspettative di Firenze. Anche diversi nuovi giocatori, a partire dal colpo più prestigioso Franco Mastantuono, avranno bisogno di tempo per adattarsi al campionato italiano. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.