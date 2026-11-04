Contro il Sassuolo, a Pedro Gonçalves sono bastati 13 minuti per incidere. Al Mapei Stadium il portoghese ha toccato nove palloni, messo a referto tre passaggi chiave e servito a Mastantuono l’assist per il momentaneo 3-2.

In dieci giornate di Serie A ha giocato 131 minuti, partendo titolare soltanto contro il Como, gara in cui è stato sostituito al 63’. Nelle altre apparizioni è sempre entrato a partita in corso, anche per una condizione atletica arretrata rispetto a quella dei compagni.

Gonçalves, arrivato in prestito dallo Sporting, aveva infatti saltato tutta la seconda parte della preparazione estiva con il club portoghese. Fin qui ha saputo aspettare il proprio momento e sfruttare gli spezzoni a disposizione, come dimostrato nel finale di Reggio Emilia. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.