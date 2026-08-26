La Fiorentina sta compiendo passi avanti nella preparazione della proposta di project financing per partecipare al secondo lotto dei lavori di restyling dello stadio Franchi. Il direttore generale Alessandro Ferrari ha preso parte a Palazzo Vecchio a una nuova seduta della conferenza dei servizi, facendo emergere la sensazione che l’accordo con il Comune sia sempre più vicino.

Il principale nodo riguarda il piano economico-finanziario e la durata della concessione: il club vorrebbe gestire lo stadio per 90 anni, fino al 2117, il massimo consentito dalla legge. La Fiorentina sarebbe pronta a investire 55 milioni di euro, mentre altri 55 milioni, provenienti dalle risorse inizialmente destinate al fondo periferie, saranno messi dal Comune. Palazzo Vecchio ha affidato al Politecnico di Milano la valutazione della sostenibilità della proposta.

Dalla presentazione del progetto, il Comune avrà due mesi per dichiararlo di pubblico interesse; successivamente dovrà bandire la gara entro un massimo di 120 giorni dall’approvazione del piano di fattibilità. La conferenza dei servizi dovrà chiudersi entro metà settembre, ma l’accelerazione degli ultimi giorni potrebbe anticipare i tempi. Non è escluso che qualche novità venga annunciata proprio in occasione delle celebrazioni per il Centenario della Fiorentina. Lo scrive la Nazione.