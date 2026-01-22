FOTO – Gazzetta: “Così cambia la Fiorentina di Paolo Vanoli con i nuovi acquisti”

Gli acquisti fatti finora dalla Fiorentina sono funzionali al cambio di modulo e vanio in una direzione ben precisa: dare più opzioni a Vanoli, che sta facendo un ottimo lavoro (11 punti nelle ultime 6 partite) in chiave salvezza, e potenziare sia le corsie esterne sia il centrocampo.
La metamorfosi della Fiorentina
La squadra ha ritrovato solidità con il passaggio dal 3-5-2 al 4-1-4-1 che in futuro potrebbe evolvere in un 4-3-3. Ora il tecnico ha due alternative in più in mediana e due in attacco, con Fabbian che oltre alla mezzala nel 4-3-3e l'interno nel 4-1-4-1 all'occorrenza può fare anche l'esterno a tutta fascia (come con Pippo Inzaghi alla Reggina). Lo riporta la Gazzetta dello Sport.
