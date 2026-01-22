Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Catherine Commisso, futuro viola: “Rimarremo vicini. Ecco quando arriviamo”

La Nazione

Catherine Commisso, futuro viola: “Rimarremo vicini. Ecco quando arriviamo”

Catherine Commisso, futuro viola: “Rimarremo vicini. Ecco quando arriviamo” - immagine 1
Il messaggio della moglie di Rocco Commisso
Redazione VN

Nel freddo di New York, si è celebrato il funerale di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. Al termine della cerimonia, la moglie Catherine ha fatto una promessa a tutta Firenze. Ecco il messaggio riportato dalla Nazione:

«Ci resterete vicino?» «Certo che rimarremo vicini a Firenze - le sue parole - intanto arriviamo sabato». Uno spicciolo di parole nel dolore del momento ma insieme anche un messaggio forte e inequivocabile. La famiglia Commisso resta e resterà profondamente legata alla Fiorentina e al suo mondo.

Leggi anche
Tuttosport: “Centrocampo made in Italy. E Nicolussi Caviglia potrebbe restare”
Stop alle trasferte fino al termine della stagione: provvedimento mai visto

© RIPRODUZIONE RISERVATA