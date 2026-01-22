Nel freddo di New York, si è celebrato il funerale di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. Al termine della cerimonia, la moglie Catherine ha fatto una promessa a tutta Firenze. Ecco il messaggio riportato dalla Nazione:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Catherine Commisso, futuro viola: “Rimarremo vicini. Ecco quando arriviamo”
La Nazione
Catherine Commisso, futuro viola: “Rimarremo vicini. Ecco quando arriviamo”
Il messaggio della moglie di Rocco Commisso
«Ci resterete vicino?» «Certo che rimarremo vicini a Firenze - le sue parole - intanto arriviamo sabato». Uno spicciolo di parole nel dolore del momento ma insieme anche un messaggio forte e inequivocabile. La famiglia Commisso resta e resterà profondamente legata alla Fiorentina e al suo mondo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA