Firenze tutta allo stadio per Bove: tra scritte, striscioni e tanti applausi

La serata al Franchi è stata un tributo a Edoardo Bove, il numero 4 della Fiorentina, che ha seguito la partita dall’ospedale di Careggi, dove è ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiologica. Le sue condizioni migliorano, ma il suo futuro calcistico resta incerto. Il dg Alessandro Ferrari ha rassicurato sul suo recupero, ringraziando per il sostegno ricevuto da tifosi e società sportive.

La partita è stata dominata dall’affetto per Bove: i tifosi della curva Ferrovia hanno allestito una coreografia in suo onore, con il numero 4 in viola al centro. Nonostante il desiderio del giocatore di evitare celebrazioni, i tredicimila presenti gli hanno dedicato cori, striscioni e un caloroso messaggio dello speaker: "Torna presto, Edo, ti vogliamo bene". La squadra ha reso omaggio a Bove con uno striscione sul campo, firmato da giocatori e staff.