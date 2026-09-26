Giorgi Kvernadze è una delle rivelazioni di questo avvio di stagione. L’esterno georgiano del Frosinone, 23 anni, ha segnato cinque gol e fornito due assist in sei presenze tra Serie A e Coppa Italia. Gioca prevalentemente a sinistra, pur essendo destro, e unisce dribbling, velocità e capacità di concludere.

La Roma, alla ricerca di un rinforzo per la fascia offensiva, ha già effettuato alcuni sondaggi e potrebbe tornare sul giocatore nel mercato invernale. Il Frosinone, che lo aveva acquistato nel 2024 per circa un milione di euro, chiederebbe ora almeno 25 milioni per il suo cartellino.

Kvernadze piace anche alla Fiorentina, indicata tra le squadre che seguono l’attaccante insieme al Napoli. La concorrenza potrebbe crescere: sul georgiano sono segnalati interessamenti anche dall’estero. Lo scrive il Corriere dello Sport.