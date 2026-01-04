Fiorentina, servono esterni. Nazione: “Conferme su Dominguez, Baldanzi e Luvumbo”

La Fiorentina ha bisogno di altri esterni, non basta il solo Solomon. Per questo motivo la Nazione ha sottolineato i nomi caldi in attacco per la squadra di Paolo Vanoli:
La Fiorentina cerca esterni
Se in difesa i nomi paiono essere sempre quelli di Coppola, Becao, Dragusin e Diogo Leite, la giornata di ieri è stata quella delle prime conferme su Dominguez, esterno offensivo in uscita dal Bologna. Folta la concorrenza per Boga, la Fiorentina continua a cercare anche elementi offensivi.Da qui la voce che vorrebbe i viola sulle tracce di Baldanzi, con l'ex Empoli che non ha mai trovato continuità alla Roma e che invece potrebbe far comodo a Vanoli nell'idea di sviluppare un 4-2-3-1, come Luvumbo del Cagliari.
