Gianfrano Monti al Pentasport di Radio Bruno, è intervenuto parlando della Fiorentina:
news viola
Monti: “Paratici è un grande acquisto. Solomon? Vanoli ora può cambiare”
"A me di quello che è successo a Kean non frega niente. Contro il Parma abbiamo buttato via un bove clamoroso, vincere quella partita era fondamentale. Il Parma era mediocre, e noi siamo stati ancora più mediocri. Se porti via quei 3 punti riuscivi già a vedere le squadre davanti. La Cremonese ha un allenatore bravissimo. Poi arrivano squadre come Lazio, Milan e Bologna. I giocatori ci devono portare fuori da questa situazione"
Sul mercato: "Solomon mancava alla squadra, un esterno. Vanoli potrà cambiare modulo con lui, però il clima intorno a lui non aiuta l'ambiente. Spero che tecnicamente possa aiutare la squadra. A gennaio mi aspetto una vera rivoluzione. Paratici per me è un grande acquisto, lo reputo uno dei migliori. Lo aspettano 5 anni complessi. In questo momento nessuno deve fare il fenomeno, c'è solo da portare la squadra a 35 punti."
© RIPRODUZIONE RISERVATA