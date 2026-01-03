Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “Paratici è un grande acquisto. Solomon? Vanoli ora può cambiare”

news viola

Monti: “Paratici è un grande acquisto. Solomon? Vanoli ora può cambiare”

gianfranco monti sulla Fiorentina
L'arrivo di Solomon permetterà alla Fiorentina di cambiare qualcosa, viste le caratteristiche dell'ex Villarreal
Redazione VN

Gianfrano Monti al Pentasport di Radio Bruno, è intervenuto parlando della Fiorentina:

"A me di quello che è successo a Kean non frega niente. Contro il Parma abbiamo buttato via un bove clamoroso, vincere quella partita era fondamentale. Il Parma era mediocre, e noi siamo stati ancora più mediocri. Se porti via quei 3 punti riuscivi già a vedere le squadre davanti. La Cremonese ha un allenatore bravissimo. Poi arrivano squadre come Lazio, Milan e Bologna. I giocatori ci devono portare fuori da questa situazione"

Sul mercato: "Solomon mancava alla squadra, un esterno. Vanoli potrà cambiare modulo con lui, però il clima intorno a lui non aiuta l'ambiente. Spero che tecnicamente possa aiutare la squadra. A gennaio mi aspetto una vera rivoluzione. Paratici per me è un grande acquisto, lo reputo uno dei migliori. Lo aspettano 5 anni complessi. In questo momento nessuno deve fare il fenomeno, c'è solo da portare la squadra a 35 punti."

Leggi anche
Rampulla: “Paratici ha grandi qualità. Martinelli deve andare in prestito”
Ferrara: “Il messaggio di Ferrari era quasi comico. Paratici ha un piano”

© RIPRODUZIONE RISERVATA