Ferrara: “Il messaggio di Ferrari era quasi comico. Paratici ha un piano”

"Io ripartirei dal mercato. Sarà un gennaio che metterà le mani sulla squadra. Solomon permetterà a Vanoli di cambiare modulo. I nomi sono tanti, come quelli di Baldanzi e Dominguez. Questa squadra può centrare questa impresa, anche se la Cremonese è una formazione partita benissimo. Paratici ha fatto cose notevoli ed è un uomo di calcio, e già questo mi sembra un salto in avanti. Bisogna capire quale è il disegno della società. Sono sicuro che avrà voglia di rivincita, dopo la squalifica. Arriva a Firenze con un bel contrattone, e credo che abbia già un piano in testa."