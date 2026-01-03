Benedetto Ferrara al Pentasport di Radio Bruno ha detto la sua sulla Fiorentina:
news viola
Ferrara: “Il messaggio di Ferrari era quasi comico. Paratici ha un piano”
"Io ripartirei dal mercato. Sarà un gennaio che metterà le mani sulla squadra. Solomon permetterà a Vanoli di cambiare modulo. I nomi sono tanti, come quelli di Baldanzi e Dominguez. Questa squadra può centrare questa impresa, anche se la Cremonese è una formazione partita benissimo. Paratici ha fatto cose notevoli ed è un uomo di calcio, e già questo mi sembra un salto in avanti. Bisogna capire quale è il disegno della società. Sono sicuro che avrà voglia di rivincita, dopo la squalifica. Arriva a Firenze con un bel contrattone, e credo che abbia già un piano in testa."
La speranza: "Pioli sembrava un messia, tornato a Firenze per insegnare calcio, e poi invece è stata una delusione. Ora il messia sembra Paratici, ma penso che se abbia accettato questa sfida lo abbia fatto con un'idea in testa. Solomon è una sua operazione, tra l'altro contro l'Italia aveva fatto vedere ottime cose. I tifosi sono sempre alla ricerca di un qualcosa al quale aggrapparsi. Il messaggio di Ferrari l'ho trovato quasi comico. La parte sui numeri fa un po' sorridere o piangere, così come i vari calcoli. Forse si poteva evitare. Non credo che Kean domani possa giocare da titolare, vorrebbe dire uccidere Piccoli. Se Kean è intelligente questo lo deve capire, deve cambiare atteggiamento in campo, anche per l'Italia"
