Rampulla: “Paratici ha grandi qualità. Martinelli deve andare in prestito”

"Io conosco bene Nicola, sono stato un suo collaboratore a Salerno. Ci salvammo in modo incredibile, ed ho potuto conoscere Davide da vicino. Sta facendo un ottimo lavoro. La Cremonese giocherà con più tranquillità , la tensione è tutta per la Fiorentina. Trovarsi in questa posizione è qualcosa di inattesa, per tutti. Questa deve essere la gara della svolta per la Fiorentina. La Cremonese è una squadra solida, anche se nelle ultime sta faticando."

Su Paratici: "Ho fatto il corso di ds con lui, mentre lavorava nella Sampdoria. Aveva grandi qualità nella visione dei giocatori. Ha un occhio buono per vedere i talenti. Ha l'esperienza giusta per venire fuori da questa situazione. Credo che serva tranquillità nella Fiorentina, perchè la rosa è ottima. Nicola ha compiuto delle imprese pazzesche, è l'uomo giusto per tirare fuori le squadre da situazioni difficili. Dragusin? Lui è un elemento di valore assoluto, spero che si sia ripreso dall'infortunio. Con Ranieri potrebbero far bene. Credo che Martinelli abbia già fatto esperienza dietro De Gea, spero che abbia capito cosa significhi essere un grande portiere. Adesso deve andare a giocare"