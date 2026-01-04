Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina, servono esterni: “Conferme su Dominguez, Baldanzi e Luvumbo”

La Nazione

Fiorentina, servono esterni: “Conferme su Dominguez, Baldanzi e Luvumbo”

Fiorentina, servono esterni: “Conferme su Dominguez, Baldanzi e Luvumbo” - immagine 1
La Fiorentina ha bisogno di altri esterni, non basta il solo Solomon: i nomi caldi in attacco
Redazione VN

La Fiorentina ha bisogno di altri esterni, non basta il solo Solomon. Per questo motivo la Nazione ha sottolineato i nomi caldi in attacco per la squadra di Paolo Vanoli: 

Se in difesa i nomi paiono essere sempre quelli di Coppola, Becao, Dragusin e Diogo Leite, la giornata di ieri è stata quella delle prime conferme su Dominguez, esterno offensivo in uscita dal Bologna. Folta la concorrenza per Boga, la Fiorentina continua a cercare anche elementi offensivi.Da qui la voce che vorrebbe i viola sulle tracce di Baldanzi, con l'ex Empoli che non ha mai trovato continuità alla Roma e che invece potrebbe far comodo a Vanoli nell'idea di sviluppare un 4-2-3-1, come Luvumbo del Cagliari.

Leggi anche
Richardson verso l’addio: sirene arabe, ma lui vuole solo il Nizza
La carica dei 20mila a spingere la Fiorentina. Il popolo viola aspetta risposte

© RIPRODUZIONE RISERVATA