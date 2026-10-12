La Fiorentina continua a fare i conti con un problema che si ripresenta partita dopo partita: l'approccio alle gare. Nell'edizione odierna, La Repubblica si sofferma sulle difficoltà della squadra viola nei primi minuti di gioco, evidenziando come gli errori iniziali siano diventati una costante di questo avvio di stagione.

Dei 14 gol complessivamente incassati nelle prime sei partite, ben sette sono arrivati nel primo tempo e sei addirittura nella prima mezz'ora. Numeri che testimoniano le difficoltà della formazione viola nel trovare subito il giusto atteggiamento, senza riuscire a correggere un problema già emerso con Grosso e diventato ancora più evidente con Vanoli.

Con il precedente allenatore, infatti, soltanto tre dei nove gol subiti nelle prime tre giornate erano arrivati nella fase iniziale delle partite. Con Vanoli, invece, la Fiorentina è andata sotto dopo 22 minuti a Venezia, dopo 23 contro il Napoli e ha incassato due reti nei primi quindici minuti a Genova.

Un andamento che, secondo il quotidiano, non può essere considerato casuale e che si aggiunge alle difficoltà di una fase difensiva che concede troppo, con una media superiore ai due gol subiti a partita.