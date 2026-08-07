Franco Mastantuono è pronto a iniziare la sua avventura con la Fiorentina
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Franco Mastantuono è pronto a iniziare la sua avventura con la Fiorentina. Il talento argentino, mancino e dotato di grande tecnica, dovrebbe essere impiegato da Fabio Grosso sulla fascia destra, alle spalle della punta, per sfruttare il rientro sul suo piede preferito e cercare la conclusione verso la porta.
Oggi il classe 2007 completerà l'iter burocratico con visite mediche, firma del contratto e le prime dichiarazioni da giocatore viola. Nei prossimi giorni è prevista anche la presentazione ufficiale ai tifosi e alla stampa.
Dopo la firma, Mastantuono si metterà subito a disposizione di Fabio Grosso. Pur non avendo preso parte alle ultime amichevoli del Real Madrid, arriva a Firenze in buone condizioni fisiche grazie al lavoro svolto tra campo e palestra nelle ultime settimane. Lo scrive la Nazione.
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