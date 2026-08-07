Franco Mastantuono è pronto a iniziare la sua avventura con la Fiorentina. Il talento argentino, mancino e dotato di grande tecnica, dovrebbe essere impiegato da Fabio Grosso sulla fascia destra, alle spalle della punta, per sfruttare il rientro sul suo piede preferito e cercare la conclusione verso la porta.

Oggi il classe 2007 completerà l'iter burocratico con visite mediche, firma del contratto e le prime dichiarazioni da giocatore viola. Nei prossimi giorni è prevista anche la presentazione ufficiale ai tifosi e alla stampa.

Dopo la firma, Mastantuono si metterà subito a disposizione di Fabio Grosso. Pur non avendo preso parte alle ultime amichevoli del Real Madrid, arriva a Firenze in buone condizioni fisiche grazie al lavoro svolto tra campo e palestra nelle ultime settimane. Lo scrive la Nazione.

Come giudicate il precampionato della Fiorentina? La Fiorentina con la partita giocata ieri contro il Deportivo ha chiuso il suo precampionato con due vittorie (Gubbio e Watford), due pareggi (Real Madrid e Deportivo) e una sconfitta (QPR). Qual è la sensazione con la quale vi apprestate a vivere il prossimo campionato? Il precampionato conta poco, aspettiamo le gare ufficiali Mi aspettavo qualcosa di più dalla squadra Va bene così, ho visto una squadra in crescita Il precampionato conta poco, aspettiamo le gare ufficiali 50% 363 voti Va bene così, ho visto una squadra in crescita 41% 297 voti Mi aspettavo qualcosa di più dalla squadra 9% 65 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati