"Peccato che, dopo il gol di Pellegrino, la Juve si prenda la partita per una quarantina di minuti e la Fiorentina fatichi a ripartire"
VIDEO VN - Vanoli coraggioso, ma tradito da errori dei singoli
Benedetto Ferrara, sulle pagine della Nazione, analizza la partita tra Fiorentina-Juventus:
La notte del coraggio e dell’ingenuità. Peccato. Però la Fiorentina c’è. Ha carattere e forse sta trovando la sua strada. Il coraggio ce lo mette Vanoli con una formazione che è un cambio di passo. Peccato che, dopo il gol di Pellegrino, la Juve si prenda la partita per una quarantina di minuti e la Fiorentina fatichi a ripartire. Oulai (finalmente) c’è e lotta, ma Ndour gioca all’uomo invisibile. E alla fine, anche grazie a Viery, la squadra di Spalletti riprende il risultato. Quel che resta sono altri due gol, uno per parte. De Gea ha le sue colpe, ma meglio non infierire. Sarà sicuramente lui il primo a maledire quella incertezza fatale. Diciamo che su questa Fiorentina si può lavorare. L’aggressività c’è e c’è anche una «squadra» degna di questo nome. Garra, fantasia e coraggio, appunto. La base è buona. Restano da limare quei difetti che ti lasciano ancora lontano da una vittoria al Franchi. Applausi al tecnico per aver avuto coraggio. Lo ha messo lui, lo ha trovato la sua squadra.
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