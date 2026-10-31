"Non sappiamo chi sia il consulente per la comunicazione del buon Vanoli, che sembra tornato quello di un anno fa"
Focus VN - Goncalves arranca: le condizioni per un riscatto ad oggi improbabile
Benedetto Ferrara, sulle pagine della Nazione, ha analizzato la posizione di Paolo Vanoli come allenatore della Fiorentina:
Non sappiamo chi sia il consulente per la comunicazione del buon Vanoli, che sembra tornato quello di un anno fa. Prima diceva di sognare di allenare questa squadra, poi parla di puzzle ancora da comporre. Eh già. Il sospetto che questa squadra sia stata costruita male e che il povero Grosso se ne sia andato perché alle prese con un’idea tecnica psichedelica è forte. Centrocampo fragile, difesa anche di più, attacco pieno di trequartisti riarrangiati e con due centravanti che, al momento, non ne fanno uno decente. Siccome l’allenatore è persona educata e buon professionista, ci teniamo a dire che ogni critica vale come un qualsiasi consiglio dato a un amico. Lui ci mette sempre la faccia, ma anche il messia diesse avrebbe qualcosa da spiegare. E ci auguriamo che lo abbia già fatto al suo presidente, che ha speso molto per avere poco o pochissimo. È un po’ come se ti fanno spendere un milione e mezzo di euro per un garage al Vingone dicendoti: tranquillo, la zona diventerà la nostra Beverly Hills. Mah.
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