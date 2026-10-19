"Questa Fiorentina non sarà, come diceva qualcuno, una squadra inallenabile. Ma da allenare meglio sicuramente sì"
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Benedetto Ferrara, sulle pagine della Nazione, ha analizzato Fiorentina-Como. Ecco le sue parole:
Il Var che non interviene può essere un problema, i 17 gol subiti in 7 giornate e i 4 punti in classifica però sono un problema molto più grande. La Fiorentina se l’è giocata, vero. Ma crea e sbaglia. Il Como gioca da Como, e alla fine si prende ancora una volta il Franchi. Sembra un film già visto. Sì, buona prestazione. Vero. Ma questa classifica somiglia troppo ai “Ci siamo quasi” del Pioli pensiero. Siamo nel dramma? No. Però accidenti, questa squadra così stilosa regala sempre a ogni avversario la possibilità di partire sopra di due gol. Ma la fase difensiva, il filtro a centrocampo, possiamo davvero pensare di poterne fare a meno perché là davanti sappiamo giocare a calcio? No. Non funziona così. Tanto più se davanti alla porta avversaria fallisci occasioni da gol nitide come un cielo azzurro sgombro di nuvole. Questa Fiorentina non sarà, come diceva qualcuno, una squadra inallenabile. Ma da allenare meglio sicuramente sì.
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