"Venti giorni senza la Fiorentina: ma come si fa?"
Italia-Belgio 0-2, le reazioni social: "Così non va, squadra imbarazzante"
Benedetto Ferrara, sulle pagine della Nazione, ha parlato dei temi da affrontare in casa Fiorentina in questa sosta:
Queste ferie infinite del campionato generano problemi e ansie inimmaginabili al povero tifoso in astinenza. Venti giorni senza la Fiorentina: ma come si fa? Almeno in estate c’era il calciomercato. Discutevi, vivevi in stato compulsivo tra il web viola e la chat con gli amici malati come te. Ma ora? Ora il sostituto si chiama Nations League, una via di mezzo tra gli Europei e un torneo dell’Uisp (massimo rispetto). Insomma, l’appeal è quello che è, anche se l’ennesimo tentativo di resurrezione della valanga azzurra, valanga nel vero senso della parola, può avere un suo perché. Ma il problema resta: di cosa parlare, di cosa scrivere, su cosa argomentare, litigare, immaginare? I temi sono quasi sempre i soliti. Ma tre settimane sono davvero tante. Iniziamo dal vanolismo, dal sequel di un film del terrore diventato molto più accattivante. E non c’è bisogno di spiegare perché. Lo scaricato che diventa punto di riferimento di un progetto di rinascita a lungo termine. Questi quattro anni indicati da Paratici per diventare grandi, con Grosso somigliavano troppo all’idea che quel tempo servisse per vincere una partita. E poi? Poi c’è la rinascita di Fagioli, da escluso a possibile leader. Il ragazzo è tornato a giocare come sa. Ma subito arriva la domanda: l’ex Juve potrà convivere con Oulai? In campo, intendiamo. Non parliamo di due studenti fuorisede. Beh, le opinioni si aggrovigliano. E Atta? Prima tutti convinti che fosse il colpo migliore e poi ecco che: boh, chissà, mah, vediamo. Il giocatore è forte, molto forte. Magari deve trovare il suo posto nel mondo (cioè in campo) e sicuramente risolvere qualche problemino fisico che si porta dietro da un po’. Non è un caso, quindi, ma solo uno che deve dimostrare il suo valore in maglia viola.
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